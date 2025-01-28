غدا.. انقطاع المياه عن عدة قرى ببني سويف لتنفيذ أعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن مدينة سمسطا وقرى الشنطور ومازورة ، لمدة 7 ساعات، غدا الأربعاء 29 يناير الجاري، اعتباراً من الساعة 9 صباحاً حتى 4 عصراً، بسبب أعمال صيانة بمحطة الشيخ عابد الجديدة.

وتقدمت الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الفترة المذكورة نظرا لأعمال الصيانة، مناشدة المواطنين والمخابز والمستشفيات وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.