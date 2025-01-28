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الثلاثاء 28 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

القاهرة الإخبارية: مصدر رفيع المستوى ينفي إجراء اتصال بين السيسي وترامب

مصدر رفيع المستوى
مصدر رفيع المستوى ينفي إجراء اتصال بين السيسي وترامب
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أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها اليوم الثلاثاء  بأنه لا صحة لما تناولته بعض وسائل الإعلام من إجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين المصري والأمريكي.

وقال مصدر رفيع المستوي إن أي اتصال هاتفي للرئيس المصري يتم الإعلان عنه وخاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به منطقة الشرق الأوسط.

وكانت الخارجية المصرية قد أصدرت بيان يوم الأحد 26 يناير أكدت فيه علي تمسك مصر بثوابت  القضية الفلسطينية.

  و أعربت  عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني  وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه.

كما شددت على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق سواءً من خلال الاستيطان أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير.

https://youtube.com/shorts/ATlguCmBSq8

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