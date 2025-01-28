محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات عاجلة لبعض الحالات الأولى بالرعاية

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وسامح شبل وكيل وزارة التموين، والدكتورة شيرين فتحي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وسعد عشري وكيل مديرية العمل، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وأشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، وسيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، والدكتورة حنان بهاء الدين مدير إدارتي المستشفيات والأسنان بمديرية الصحة، وممثلي منظمات المجتمع المدني: "جمعية صلاح الدين، جمعية مصر الخير، مؤسسة صناع الخير، الجمعية العلمية لرعاية مرضى الأورام، مؤسسة الجارحي، مؤسسة زهراء الإحسان، مؤسسة نون، وجمعية معاً للخير، مؤسسة المصطفى".

خلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بإجراء عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، مع بحث مدى إمكانية حصولهم على معاشات تكافل وكرامة.

كما وجه المحافظ، وكيل المديرية، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، بتوفير عدد من المشروعات الصغيرة للفئات الأكثر احتياجاً حتى تعينهم على توفير متطلبات الحياة، وتوفير كراسي متحركة لعدد من الحالات من ذوي الاحتياجات، وتجهيز إحدى الفتيات غير القادرات، وإقامة كشك لإحدى الحالات من الأولى بالرعاية، والمساهمة في توفير العلاج اللازم لسيدة مريضة لا تسمح ظروف زوجها بتوفير العلاج اللازم لها، مع بحث مدى إمكانية ترميم منزل لأحد الأشخاص بعد سقوط أجزاء منه.

كما وجه محافظ الفيوم، رئيس مركز ومدينة الفيوم بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك للأسر الأولى بالرعاية، ودراسة مطلب إحدى الحالات الخاصة للحصول على وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية، وكذا دراسة شكوى إحدى السيدات المسنات من عدم تشطيب الوحدة السكنية البديلة التي تسلمتها بمنطقة دمو، والتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لإنهاء أعمال التشطيبات اللازمة لشقق الأسر الأولى بالرعاية بالمنطقة.

كما وجه المحافظ، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير مشروعات مناسبة لعدد من الحالات، ووجه وكيل مديرية العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية.

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