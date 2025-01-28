إنفوجراف.. حصاد جامعة أسيوط خلال أسبوع

أصدرت جامعة أسيوط، بالإنفوجراف حصادها الأسبوعي، لأهم الأنشطة والبرامج والفعاليات، خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من 18 يناير حتى 23 يناير 2025، حيث هنأ الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط؛ الرئيس السيسي ووزارة الداخلية بعيدهم الـ73، مؤكدا إن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي تنعم بالأمن والأمان والاستقرار وتسير في المسار الصحيح

• افتتح الدكتور أحمد المنشاوي؛ المعرض الفني للحرف اليدوية في رحاب جامعة أسيوط "رؤية فنية نوعية للمخلفات الزراعية"، بحضور اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط.

• حققت جامعة أسيوط؛ نجاحا ملموسا في تصنيف ويبومتركس الإسباني لاستشهادات جوجل سكولار، بزيادة قدرها (40,823) استشهاداً، والدكتور المنشاوي يؤكد أن الزيادة في عدد الاستشهادات تعكس نمو الإنتاج العلمي لجامعة أسيوط، وجودة وكفاءة البحث العلمي.

• للمرة السابعة على التوالي.. حصلت كلية الصيدلة بجامعة أسيوط" على شهادة الأيزو (9001:2015 ISO)، والدكتور المنشاوي يؤكد أن تجديد الأيزو يؤكد حرص جامعة أسيوط على تنفيذ أنظمة الجودة العالمية

• استعرض الدكتور المنشاوي تقريراً يوضح دور جامعة أسيوط في المبادرات الرئاسية، مؤكداً المشاركة الواسعة في كافة المبادرات القومية بهدف التأكيد على دور جامعة أسيوط في دعم المجتمع والبيئة المحيطة بها

• التقى الدكتور المنشاوي؛ الدكتور عرفة صبرى جمعة نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا و البحوث، مشيرا إلى أهمية استثمار الأبحاث العلمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة قضايا المجتمع

• اختتم البرنامج التدريبى فعالياته لتأهيل المتقدمين لشغل منصب عميد كلية، والدكتور المنشاوي يشيد بالبرنامج التدريبى لتأهيل المتقدمين لشغل منصب عميد كلية، مؤكدا إن البرنامج التدريبي يشمل جميع جوانب التطوير المؤسسي في مختلف القطاعات بالجامعة.



• من إنجازات جامعة أسيوط ٢٠٢٤م؛ تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني من المنافذ الخارجية والداخلية للرسوم الدراسية المقررة على طلاب جامعة أسيوط، وساكني المدن الجامعية.



• الدكتور المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ يكلّف الدكتور محمد حلمي الحفناوي الأستاذ بقسم العمارة، ووكيل كلية الفنون الجميلة لشئون الدراسات العليا والبحوث للقيام بأعمال عميد كلية الفنون الجميلة



• نظم معهد جنوب مصر للأورام .. ندوة بعنوان: "صحتك أمانة" للتوعية بالأورام وعلاقتها بالتغذية بحضور الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة



• تقدم الدكتور المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ بالشكر للواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط ولمؤسسة بيت العائلة المصرية لجهودهما في دعم مرضى معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط



• أعلن الدكتور المنشاوي؛ إدراج "المتحف التعليمي للفونا المصرية" كلية العلوم جامعة أسيوط لهيئة تنشيط السياحة، مؤكداً أن المتحف نافذة علمية وبحثية رائدة ووجهة للباحثين والطلاب في مختلف مراحل التعليم



• استعرض الدكتور المنشاوي؛ تقريرا عن حصاد جامعة أسيوط في مجال الابتكار ونشر فكر ريادة الأعمال لعام ٢٠٢٤م، مؤكداً أن الجامعة تشهد سلسلة من الأنشطة والفعاليات المميزة في مجال الابتكار ونشر فكر ريادة الأعمال بين الطلاب والباحثين



• أطلقت كلية الطب جامعة أسيوط؛ فعاليات اليوم البيئي الثالث حول "الأمراض الفيروسية للجهاز التنفسي .. نظرة علمية ومجتمعية" تحت شعار "بلدنا .. أمانة في ايدينا".



• ترأس الدكتور المنشاوي؛ اجتماع مجلس جامعة أسيوط، موجها التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بمناسبة الذكرى(٧٣) لعيد الشرطة.



• شهدت جامعة أسيوط؛ افتتاح مركز تدريب أنظمة المعلومات الصحية (Health Information System) بعد تطويره كأحد مخرجات مشروع +Erasmus بكلية الطب



• أصدر الدكتور المنشاوي؛ قراراً بتكليف الدكتور خالد فتحي الأستاذ بقسم علوم الحاسب، بكلية الحاسبات والمعلومات ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب؛ مديراً تنفيذياً للمعلومات(CIO) بجامعة أسيوط



• بعد حصر ومراجعة بيانات المتقدمين: عقد "إسكان جامعة أسيوط"؛ جلسة لتوزيع الوحدات السكنية الشاغرة بمساكن أعضاء هيئة التدريس المُعلن عنها نوفمبر الماضي بحضور الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس مجلس إدارة الاسكان الإداري.



• مع بداية 2025 .. أعلنت جامعة أسيوط تحقيق إنجازات ملموسة؛ وتسجيل لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية الصيدلة بالمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، والدكتور المنشاوي يشير أن هذا النجاح؛ يؤكد تطبيق "صيدلة أسيوط" للجوانب التنظيمية لأخلاقيات وقيم البحث العلمي بكافة مستوياته



• أشاد الدكتور المنشاوي؛ بفريق طبي بمستشفيات جامعة أسيوط نجح في إجراء عملية جراحية دقيقة لشاب يعاني من انفجار في مقلة العين مع الحفاظ على سلامة البصر

- جامعة أسيوط؛ ضمن أفضل جامعات العالم في (٦) تخصصات علمية في تصنيف التايمز البريطاني للتخصصات العلمية ٢٠٢٥م.

• أصدر الدكتور المنشاوي؛ قراراً بتكليف الدكتور شحاتة الضبع الأستاذ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة، ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث مستشاراً لجامعة أسيوط للشئون الهندسية

• (2500) طالب من كلية الخدمة الاجتماعية أسيوط؛ شاركوا في معسكر الأنشطة المتنوعة بالقرية الأولمبية، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

