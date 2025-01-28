جامعة قناة السويس تُهنئ مدير أمن الإسماعيلية بعيد الشرطة الـ 73

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة حريصة دائمًا على التفاعل مع المجتمع الخارجي ومشاركة مؤسسات الدولة في كافة المناسبات الوطنية والقومية، تقديرًا لجهودها في خدمة الوطن وتعزيز قيم الولاء والانتماء.

وأضاف أن عيد الشرطة يُعد مناسبة وطنية غالية نستذكر فيها بطولات وتضحيات رجال الشرطة المصرية الذين وقفوا سدًا منيعًا أمام كل من تسول له نفسه تهديد أمن الوطن.

وأوضح أن الجامعة، من خلال طلابها وفعالياتها، تسعى لترسيخ هذه القيم النبيلة في نفوس الشباب، ليكونوا دائمًا على وعي بمسؤولياتهم تجاه وطنهم.

وفي هذا السياق، توجه وفد من طلاب أسرة "طلاب من أجل مصر"، برئاسة الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبتنسيق الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد الباز، منسق الأسرة، إلى مديرية أمن الإسماعيلية لتقديم التهنئة إلى اللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ73.

وأعرب الدكتور محمد عبد النعيم عن فخره بطلاب الجامعة الذين يعكسون صورة مشرفة للوعي الوطني، مؤكدًا أن هذه الزيارة ليست فقط لتقديم التهنئة، بل لتأكيد الشراكة الوطنية بين مؤسسات التعليم وأجهزة الدولة المختلفة.

وأضاف أن دور الجامعة لا يقتصر على التعليم الأكاديمي فقط، بل يمتد ليشمل غرس القيم الوطنية والوعي المجتمعي لدى الطلاب، مشيدًا بالدور العظيم الذي يقوم به رجال الشرطة في حفظ أمن الوطن واستقراره.

وقد قدم وفد الطلاب أسمى عبارات التقدير والشكر لرجال الشرطة، مشيدين بتضحياتهم المستمرة من أجل الوطن.

وأعرب اللواء محمد عامر عن تقديره لهذه المبادرة من جامعة قناة السويس، مؤكدًا أن زيارة شباب الجامعة تعكس تفاعلهم الإيجابي مع الأحداث الوطنية.

وأشار إلى أن جهود رجال الشرطة هي حماية لمستقبل هذا الجيل وتأمين واقع حياتهم ليتمكنوا من البناء والتنمية لأنفسهم ولوطنهم، مشددًا على أن الشرطة والجامعة معًا هما السياج والمحرك للتنمية والتقدم في المجتمع.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الجامعة على تعزيز قيم المشاركة المجتمعية والوطنية لدى طلابها، لتخرج أجيالًا واعية قادرة على تحمل مسؤولياتها تجاه الوطن والمساهمة في مسيرته نحو المستقبل.