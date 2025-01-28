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الثلاثاء 28 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة فورية لحالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني بمركز طامية في الفيوم

جانب من الازالة
جانب من الازالة
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قامت الوحدة المحلية بمجلس مدينة طامية بالفيوم، بمحافظة الفيوم في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بإزالة حالة تعد بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني .

جاء ذلك بمتابعة سالم فتيح، رئيس مجلس المدينة، وتحت إشراف المهندس ناجي سعد، نائب رئيس مجلس المدينة  لشئون القري، فى تنفيذ قرار إزالة لبناء مخالف بالبناء داخل الحيز العمراني بمساحه 120م تقريبا خلف المقابر بزمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.

وفي هذا السياق  أكد سالم فتيح، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمركز، للتصدى للبناء المخالف بكافة أنواعه، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية التي هي حق الأجيال القادمة، وتأكيدًا على سيادة القانون

 كما شدد رئيس مجلس المدينة، على تكثيف حملات المرور الميداني بقرى المركز والمتابعة الدقيقة واليقظة التامة للتعامل اللحظي حيال كافة مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعي وأراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية مخالفات بناء جديدة والإزالة الفورية لها في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

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