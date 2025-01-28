تعرف على موعد ومكان تشييع جثمان والدة أحمد فهيم

كشف الفنان أحمد فهيم، صباح اليوم الثلاثاء، عن وفاة والدته وفاء صالح شقيقة الفنان الراحل خالد صالح، ومن المقرر تشييع جثمانها بعد صلاة عصر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ودفنها بمقابر الأسرة بشبرامنت.

وكتب أحمد فهيم عبر حسابه على "فيس بوك": "البقاء والدوام لله توفت إلى رحمة الله أمى الغالية الحاجة وفاء صالح صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفنة بمقابرالعائلة بشبرامنت دعواتكم بالرحمة والمغفرة.

كان الفنان أحمد فهيم طلب من جمهوره في ديسمبر الماضي الدعاء لوالدته بعد تعرضها لوعكة صحية، ولكنه لم يكشف أي تفاصيل عن مرضها، وذلك من خلال منشور عبر صفحته بإنستجرام.

وكتب فهيم: “اللهم إن أمي بين يديك أسألك بكل اسم هو لك أن تخفف من مرضها، اللهم يا من خلقت الداء والدواء يا من فاقت قدرته العلم والعلماء، أنعم على أمي بالشفاء واشملها برحمتك وكرمك يا خالق الأرض والسماء.. دعواتكم لأمي».