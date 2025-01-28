"بسبب سرج حصان".. المشدد لمتهم تسبب في وفاة مواطن بالسيدة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة المتهم "م.ج" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات في واقعة اتهامه مع متهم آخر سبق الحكم عليه بضرب مواطن مما أدى إلى وفاته بمصر القديمة.





وكشف أمر إحالة المتهم وآخر سبق الحكم عليه بأن اتهمت النيابة العامة بأنهم بدائرة قسم شرطة السيدة مصر القديمة بمحافظة القاهرة ضربًا المجنى عليه "خ.ج" مع سبق الإصرار ولم يقصدا من ذلك قتلا بأن بيتا النية، وعقدا العزم المصمم علي ايذاءه لإجباره الاعتراف بواقعة سرقة فاعدا لهذا الغرض أداة" زجاجة" وانهالا عليه بها و بالأيدي محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي حتى خارت قواه ولفظ أنفاسه وفارق الحياة علي النحو المبين بالتحقيقات.



وكشفت شهادة ضابط مباحث قسم مصر القديمة مجري التحريات بالواقعة أن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهمين تعديا بالضرب على المجنى عليه لاجباره على الاعتراف بمكان سرج خاص بالحصان، وفي سبيل ذلك تناوبا التعدى عليه بالضرب بالأيدي وعصا خشبية بمختلف انحاء جسده حتى أحدثوا إصاباته وعلى أثرها سقط مغشياً عليه حتى فارق الحياة، وأن الشهود الذين شاهدوا الواقعة، وأن المتهمين لم يقصدا قتل المجني عليه لكن الضرب أفضى إلى موته.