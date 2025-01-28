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الثلاثاء 28 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير عام الفيوم يتابع انتظام العمل في مجلس مدينة طامية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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تفقد كامل غطاس السكرتير العام لمحافظة الفيوم المركز التكنولوجي لمجلس مدينة طامية في جولة ليلية، حيث تفقد الإدارة  الهندسية بالوحدة، لمتابعة العمل في ملف  التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، رافقه خلالها سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية، والمهندس ناجي سعد نائب رئيس مجلس المدينة لشئون القري  
وأوضح السكرتير العام لمحافظة الفيوم، إن العمل بالمراكز التكنولوجية في كل مراكز المحافظة، وفي ديوان عام المحافظة، يستمر يوميا حتى الساعة الثالثة عصرا، بكامل الطاقة من عدد الموظفين والعاملين، لتسهيل عملية استلام الملفات المقدمة من المواطنين للتصالح على البناء المخالف على الأراضي الزراعية
كما استمع السكرتير العام، لشرح من رئيس المدينة ومدير المركز التكنولوجي ومدير إدارة المتغيرات المكانية حول الخدمات التي يقدمها المركز والإجراءات التي يجري تنفيذها للتيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات.

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