تضامن شمال سيناء: تنفيذ 42 قافلة خدمات متنوعة

نفذت مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، عدد من الطلبات المقدمة من المواطنين تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء تضمنت استخراج عدد ٢٢ فيزا تكافل وكرامه بعد بحث الحالات علي الطبيعة وانطباق شروط تكافل وكرامه عليهم واستخراج ٢٠ كارت خدمات متكاملة للمستحقين وصرف ٣ كراسي كهربائية لذوي الاحتياجات الخاصة وتنفيذ 42 قافلة خدمات متنوعة كما جري فرش عدد (٢) شقة وترميم عدد (٤) منزل وصرف معاش ضماني لعدد (١١)حالة ومعاش استثنائي لعدد (١٠) حالات.

وأكد المحافظ تلبية طلبات المواطنين والحالات الخاصة بالتضامن الاجتماعي والاهتمام بها وسرعة حلها مراعاة للظروف الإجتماعية لأهالي المحافظة بعد انتهاء فترة الإرهاب.

ووجه المحافظ الشكر لمدير التضامن الاجتماعي وجميع العاملين بالمديرية علي جهدهم المتواصل لخدمة المواطنين وحل مشكلاتهم

كما وجه المحافظ الشكر للموافقة لأهالي محافظة شمال سيناء علي الصيد بالمراكب أثناء الليل في البحر الابيض المتوسط بواسطة العائمات الصغيرة وتحت إشراف الاجهزة المعنية اعتباراً من ٢٠٢٥/١٠/١ وذلك مراعاة للظروف الإجتماعية لأهالي محافظة شمال سيناء كما أكد المحافظ علي الالتزام بضوابط ومحددات الصيد المعروفة.