بني سويف تنظم قافلة إغاثية لدعم غزة

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انطلاق قافلة إغاثية تتكون من 3 سيارات تضم 3600 كرتونة مواد غذائية، حيث تحمل كل واحدة منها 1200 كرتونة تحتوى سلعًا غذائية متنوعة مثل الأرز والسكر والمكرونة والبقوليات والمعلبات، وذلك تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، ضمن حملة إغاثة غزة التي ترعاها القيادة السياسية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

رافق المحافظ، نائب المحافظ بلال حبش والدكتور رأفت عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من مسؤولي الجمعيات الأهلية.

وأثارت اهتمام المحافظ الطفلة "ليلى"، أصغر متطوعة مشاركة في تجهيز القافلة، حيث أرفقت لافتة كُتبت عليها عبارات داعمة ومؤازرة لأطفال قطاع غزة، سيتم تسليمها مع المساعدات.

وأشاد المحافظ بموقف الطفلة، الذي يعكس عمق مشاعر التضامن لدى الشعب المصري، قائلاً: "ليلى نموذج مُلهم يعكس أصالة وقيم المجتمع المصري الذي لا يتوانى عن دعم أشقائه وقت الأزمات".

و أكد الدكتور محمد هاني غنيم على الدور الريادي الذي تقوم به مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تأتي في إطار الموقف المصري الثابت تجاه الأشقاء العرب، وخاصة خلال الأزمات والمحن.

وقال المحافظ، إن القافلة ليست مجرد مساعدات مادية، بل هي رسالة إنسانية تعكس تلاحم الشعب المصري مع القضية الفلسطينية، وتجسد مواقف القيادة السياسية الراسخة تجاه دعم الشعب الفلسطيني في جميع المحافل.

وأضاف أن القافلة ما هي إلا خطوة أولى ضمن سلسلة من الدفعات التي سيتم تجهيزها، مشيدًا بالتنسيق الفعّال بين مديرية التضامن والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لضمان تقديم الدعم الأمثل.

ومن جهته، أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن القافلة ستتوجه إلى الحدود المصرية لتسليمها لجمعية الهلال الأحمر، التي ستتولى نقلها وتسليمها لأهالي غزة.