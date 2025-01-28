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الثلاثاء 28 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فرق مركز شباب 6 أكتوبر بشمال سيناء تكتسح تصفيات المحافظات الحدودية

فرق مركز شباب 6 أكتوبر
فرق مركز شباب 6 أكتوبر بشمال سيناء تكتسح تصفيات المحافظات ا
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تألقت فرق مركز شباب 6 أكتوبر بالعريش في التصفيات الرياضية على مستوى المحافظات الحدودية، حيث حققت نتائج استثنائية في مختلف الألعاب، وسعت لتحقيق أهداف البطولة بروح التحدي والإصرار للوصول إلى القمة، مؤكدةً أن الطموح لا حدود له.

وشملت إنجازات المركز الفوز بالمراكز الأولى في الألعاب التالية:

الشطرنج بنات: المركز الأول.

الشطرنج بنين: جامعة شرق بورسعيد

كما فاز مركز شباب 6 أكتوبر بالمركز الأول في كرة السرعة، وفاز فريق المركز القدم خماسي بنات، وفاز أيضا فريق المركز بكرة اليد.

وفي تصريح للمهندس مدحت الشوربجي، مدير مركز شباب 6 أكتوبر بالعريش، أعرب عن فخره الكبير بما حققته الفرق من إنجازات، مؤكدًا أن "هذه الانتصارات تعكس الجهود المبذولة من المدربين واللاعبين الذين أثبتوا أن لا مستحيل مع الإصرار والتحدي. نحن نسعى دائمًا لتقديم الأفضل ورفع اسم مركز شباب 6 أكتوبر عاليًا، ونتمنى تحقيق المزيد من النجاحات في النهائيات القادمة."

ونوع إلى أن مركز شباب 6 أكتوبر يواصل مسيرته الرياضية بعزيمة قوية، مؤكدًا أنه قادر على مواجهة كافة التحديات والوصول إلى منصات التتويج.

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