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الثلاثاء 28 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"حبل المرجيحة التف حول رقبتها".. مصرع طفلة شنقا أثناء لهوها في الفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقيت طفلة مصرعها خنقا، بسبب التفاف حبل أرجوحة حول رقبتها أثناء لهوها أعلى سطح منزلها بمدينة طامية، في محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة .

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية،  يفيد ورود بلاغا بوصول " حبيبه أحمد محمد توفيق " 11 سنة مقيمه بمدينه طامية إلى مستشفى طامية المركزي جثة هامدة.

وتبين من التحريات أنه أثناء لهو الصغيرة فى الأرجوحة أعلى منزلها التف الحبل حول رقبتها مما أدى إلى اختناقها، وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة نتيجة الاختناق بحبل الأرجوحة ولا توجد شبهة جنائية.

تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان الصغيرة لذويه لدفنها في مقابر اسرته بالفيوم.

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