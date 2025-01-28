ضمن حملة "ستر ودفا".. توزيع 485 لحافا و بطانية بقرى الفيوم

ضمن حملة "ستر ودفا وإطعام" التي أطلقتها إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الخيري والتنموي لمجابهة فصل الشتاء وزع مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة الفيوم عدد (485) لحاف و بطانية على الأسر الأولى بالرعاية بقرى خلف و الونايسه و السعدة وعزبة قلمشاه بمركز إطسا، وقريتي الحبون وعبدالعظيم بمركز سنورس.



يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً بمحافظة الفيوم من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الإجتماعية والطبية لهم، تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتورة شيرين فتحى، وكيل وزارة تضامن الفيوم.

وأكدت الدكتورة شيرين فتحى، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، و تشابك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجه بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، إن مكتب مشروعات الجمعية بالفيوم لديه خطة محكمه ينفذها للتوزيع العادل على أقاصى القرى والنجوع بالمحافظة، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة.



وأشار إلى أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة بالمحافظة.

يذكر أن الجمعية تقوم سنويا بإطلاق ثلاث حملات خيرية موسمية وهى حملة توزيع ألحفة و بطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك وحملة توزيع لحوم الأضاحي المحلية والمستوردة عقب عيد الأضحى المبارك من كل عام.

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