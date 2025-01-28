ميدو جابر يخضع لفحص طبي بعد انتهاء فترة تعافيه

يخضع ميدو جابر لاعب المصري البورسعيدي، خلال الساعات المقبلة ، لفحوصات طبية للتأكد من انتهاء فترة تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة بلاك بولز في الجولة الثالثة من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية.

وكان قد خضع ميدو جابر لعملية جراحية وذلك من أجل تثبيت وإصلاح شرخ إجهادي مرتجع في المشطية الخارجية الخامسة للقدم اليمنى.

وكان قد استعاد المصري مرة أخرى انتصاراته بهدفين مقابل هدف في مباراته أمام إنبي ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري، ليخطف ثلاث نقاط جديدة من منافسه بعد هزيمته الأخيرة امام بتروجيت بهدفين لهدف وتطبيق عقوبات قاسية عليه من إيقاف مستحقات اللاعبين وخصم ٢٠٠ الف جنية من كل لاعب.

واحرز عمرو السعداوي لاعب المصري، هدف التقدم في الدقيقة ٢٢ من عمر المباراة ، ليحاول بعدها السيطرة على الكرة لإحراز الهدف الثاني لضمان التقدم إلا وإن فريق إنبي استطاع الاستحواذ على الكرة وإحراز هدف التعادل لاعب إنبي في الدقيقة ٢٨،لينتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

ليستعيد المصري البورسعيدي نشاطه مرة آخرى في الشوط الثاني، ويحرز المصري هدف التقدم في الدقيقة 54 بأقدام اللاعب محمود حمادة.