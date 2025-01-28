"هرمن ودروتيه" ليوهان جوته ضمن إصدارات قصور الثقافة بمعرض الكتاب

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، رواية "هرمن ودروتيه"، للأديب الألماني يوهان فولفجانج جوته، ترجمة د. محمد عوض محمد، تقديم د. طه حسين، ضمن إصدارات الهيئة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته السادسة والخمسين، المقامة حتى 5 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة".



"هرمان ودروتيه" رواية نادرة تأليف الأديب الألماني يوهان فولفجانج فون جوته، نشرت للمرة الأولى في عام 1797.

بدأ جوته العمل فيها في 1792 تقريبا، مع بداية حروب الثورة الفرنسية، عندما غزت القوات الفرنسية أجزاء من بالاتينات وهي منطقة في جنوبي غرب ألمانيا، الرواية أشبه بالقصيدة من حيث محتواها وهي تتناول حياة فتاة تدعى "دروتيه" هربت من الفوضى التي أحدثتها الثورة الفرنسية؛ لتنتقل كلاجئة إلى إحدى المناطق الألمانية، فيهب المواطنون هناك لمساعدة اللاجئين ومن ببنهم الشاب "هرمن" الذي يقع في حبها، تستمر بعد ذلك الأحداث وتتصاعد ثم تنتهي بخطبتهما.

يشرف على إصدارات الهيئة في المعرض الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة العامة للنشر الثقافي، برئاسة الكاتب الحسيني عمران، والإدارة العامة للتسويق والمبيعات، برئاسة تغريد كامل، وصمم غلاف الرواية د. إنجي عبد المنعم.

وتشارك هيئة قصور الثقافة في دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام بأكثر من 165 عنوانا جديدا تم اختيارها بعناية وصدرت ضمن سلاسل الهيئة وأخرى تم إصدارها بمناسبة المعرض، وتقدمها بأسعار مخفضة للجمهور.

وتتنوع موضوعات الكتب لتشمل التاريخ والتراث والأدب الشعبي والتراجم العالمية وكتب أعلام الفكر بالإضافة إلى إصدارات متنوعة في سلاسل: السينما، السير الذاتية، أدب الرحلات، الفلسفة، والدراسات الشعبية، الفن التشكيلي، النقد الأدبي، المسرح، والموسيقى، والعبور، وكذا الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية، بجانب الركن الخاص بكتب الأطفال وركن في جناح الهيئة للكتب المخفضة.

ويشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 80 دولة و1300 دار نشر و6 آلاف عارض، وتحل عليه سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور الراحل أحمد مستجير، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.