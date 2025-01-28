ترامب: إطلاق روبوت المحادثة "DeepSeek" الصيني "ناقوس خطر" للشركات الأمريكية

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إطلاق شركة ديب سيك (DeepSeek) الصينية لروبوت المحادثة الخاص بها "ناقوس خطر" لشركات التكنولوجيا الأمريكية في السباق العالمي للهيمنة على مجال الذكاء الاصطناعي.

أدى ظهور DeepSeek، الذي طوّر نموذج روبوت المحادثة R1 بتكلفة أقل بكثير من منافسيه مثل ChatGPT التابع لشركة OpenAI وGemini التابع لجوجل، إلى خسارة قدرها تريليون دولار (800 مليار جنيه إسترليني) من قيمة المؤشر الرئيسي لشركات التكنولوجيا الأمريكية يوم الاثنين.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية فإن شركة (Nvidia)، إحدى أبرز الشركات المصنعة للرقائق الإلكترونية والتي شهدت نموًا هائلًا بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي، خسرت وحدها 600 مليار دولار من قيمتها السوقية، وهي أكبر خسارة في يوم واحد في تاريخ البورصة الأمريكية.

وقال "ترامب": إن إطلاق DeepSeek، روبوت المحادثة من شركة صينية، يجب أن يكون دعوة للاستيقاظ لصناعاتنا، حيث نحتاج إلى تركيز جهودنا بشكل كامل للتفوق والفوز".

وأشار إلى قدرة DeepSeek على تحقيق أداء مشابه للنماذج الحالية باستخدام موارد أقل بكثير، مما يُهدد هيمنة الشركات الأمريكية على طفرة الذكاء الاصطناعي. وأضاف: "هذا أمر إيجابي لأنه يعني أنك لا تحتاج إلى إنفاق الكثير من الأموال. أراه كأصل، وليس عبئًا".

وأمس الاثنين، تجاوز المساعد الرقمي DeepSeek عدد مرات تحميل ChatGPT في متجر تطبيقات Apple.

من جهته،، قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI: "DeepSeek’s R1 نموذج مثير للإعجاب، خصوصًا بالنظر إلى ما يقدمه مقابل التكلفة. سنعمل بالطبع على تقديم نماذج أفضل بكثير، ووجود منافس جديد هو أمر محفز لنا لتسريع التطوير".

تداعيات اقتصادية عالمية

امتدت تداعيات انهيار السوق المدفوع بـDeepSeek إلى آسيا يوم الثلاثاء، حيث تراجع مؤشر Nikkei الياباني بنسبة 1.3%.

وشهدت أسهم التكنولوجيا اليابانية انخفاضات كبيرة، إذ هبط سهم شركة Advantest بنسبة 11%، وTokyo Electron بنسبة تقارب 6%، وDisco Corporation بنسبة 3%. كما انخفض سهم شركة SoftBank للتكنولوجيا بأكثر من 5%.

وصف مارك أندريسن، أحد أبرز المستثمرين الأمريكيين في رأس المال المغامر، إطلاق نموذج R1 من DeepSeek بأنه لحظة "سبوتنيك" في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى اللحظة التاريخية التي أذهلت فيها الاتحاد السوفيتي خصمه الأمريكي بإطلاق أول قمر صناعي إلى الفضاء، وفق الجارديان.

وفقًا لشركة DeepSeek، فإن نموذج R1 يتفوق على نموذج o1-mini الخاص بـOpenAI عبر "معايير متنوعة"، بينما تشير أبحاث Artificial Analysis إلى أنه يتفوق على نماذج طورتها شركات كبرى مثل جوجل وميتا وAnthropic من حيث الجودة الشاملة.

خلفية الشركة وتوجهها

تأسست شركة DeepSeek على يد رجل الأعمال الصيني ليانغ وينفينغ، الذي يدير صندوق التحوط High-Flyer Capital، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط أسعار الأسهم. ووفقًا للتقارير، بدأ ليانغ شراء رقائق Nvidia في عام 2021 لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي كهواية، بتمويل من صندوق التحوط الخاص به. وفي عام 2023، أسس شركة DeepSeek التي تتخذ من مدينة هانغتشو شرق الصين مقرًا لها.

تركز الشركة بشكل كامل على البحث والتطوير بدلًا من المنتجات التجارية. حيث يمكن تنزيل مساعد DeepSeek والرمز الأساسي الخاص به مجانًا، كما أن تشغيل نماذج الشركة أرخص من تشغيل نموذج o1 الخاص بـOpenAI.