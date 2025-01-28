الإحصاء: 2.9% انخفاضا بعدد المتوفين من ضحايا حوادث الحريق 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، البيان الصحفي للتقرير السنوى لحوادث الحـريق في مصر عام 2024،حيث بلـغ عـدد حوادث الحريق عـلى مستـوى الجمهورية 46925 حادثة عام 2024، مقابل45435 حادثة عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 3.2%.

ووفقـــاً للحــالة الجنائية يأتي الحريق العارض في المرتبة الأولـــى لحوادث الحريــق بعـدد 9814حـــادثة بنسبة 20.9%، يليــه الحريق بسبب الاهمال بعــدد 4886 حــادثة بنسبــة 10.4% خلال عام 2024.

وأشار الجهاز أهم المسببات الرئيسية للحريق هي النيران الصناعية (أعقاب السجائر – أعواد الكبريت – مادة مشتعلة – شماريخ إلخ.. ) بعدد 14817 حادثة بنسبة 31.6% ، الماس الكهربائي أو الشرر الاحتكاكي بعدد 8428 حادثة بنسبة 18 % من إجمالي مسببات الحريق.

وجاءت الأرض الفضاء (القمامة و المخلفات) في المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بعدد 18467 حادثة بنسبة 39.4% ، يليها المباني السكنية بعدد 17969 حادثة بنسبة 38.3% من إجمالي حوادث الحريق .

واوضح على مستوى المحافظات تأتي محافظة القاهرة في المقدمة بالنسبة لحوادث الحريق بعدد 6288 حادثة بنسبة 13.4%، يليها محافظـة الغربية بعدد 3990 حادثة بنسبـة 8.5% ، وفى المرتبـة الأخـيرة محـــافظة شمال سينـاء بعدد 189 حادثة وبنسبة 0.4% من إجمالي حوادث الحريق.

وأشار الجهاز إلى أنه على مستوى شهور السنة سجل شهر مايو المرتبة الأولي لحوادث الحريق على مستوى شهور السنة بعدد 5468 حادثة بنسبة 11.7%، يليه شهر يونيو بعدد 4883 حادثة بنسبة 10.4% وأخيراً شهر فبراير بعدد 2916 حادثة وبنسبة 6.2% من اجمالي حوادث الحريق.

وبلغ عدد المتوفين مـن ضحايـا حوادث الحريـق 232 متوفى عام2024 مقابل 239 متوفى عام2023 بنسبة انخفاض قدرها 2.9% ، بلغ عدد المصابين 831 مصاب عام 2024 مقابل 812 مصاب عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 2.4%.