بالفيديو.. متحدث الحكومة: استكمال المرحلة الثانية من حياة كريمة بالعام المالي المقبل

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم استكمال المرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، خلال العام المالي المقبل.

وأضاف "الحمصاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أنه سيتم استكمال تنفيذ المشروعات الأساسية، والتي ستركز خلال العام الأول على بعض المشروعات التي تمثل أولوية، وهو ما أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالأمس بأن المرحلة الثانية سيتم من خلال الشركات والجهات المعنية اختيار المشروعات ذات الأولوية لاستكمالها خلال السنة المالية الأولى.

وتابع: "مستمرون في تقديم الخدمات الأساسية، خاصة أن مؤشرات الأداء للمرحلة الأولى تعكس حجم المنتظر للمرحلة الثانية أنها ستضيف لما جرى إنجازه في المرحلة الأولى".

وأردف، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المرحلة الأولى شهدت حجم أعمال كبير للغاية، إذ تمثل فرصة كبيرة لتطوير كل القرى التي كانت محرومة من بعض الخدمات الأساسية مثل الصرف الصحي والخدمات الطبية ومياه الشرب، موضحًا أن هناك 20 محافظة استفادت من جهود المرحلة الأولى لحياة كريمة، قائلًا: " أكثر من 27 ألف مشروع نُفّذت في مختلف الخدمات الأساسية، وبلغت نسبة الاستثمارات التي كانت موجهة لبناء الإنسان نحو 70% من إجمالي الاستثمارات التي أنفقت".