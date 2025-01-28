بالفيديو.. الأرصاد: أجواء معتدلة واستقرار في سرعات الرياح والقاهرة تسجل 22 درجة

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي ومطلع الأسبوع المقبل لن تشهد تغيرات وستتراوح بين 20 إلى 22 درجة بالقاهرة والوجه البحري أقل درجة واحدة من القاهرة.

وتابع، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن هناك استقرارًا في سرعات الرياح، وأن الأجواء الآن مناسبة لخروج الأطفال والطلاب والأسر خلال إجازة منتصف العام، موضحًا أن الأجواء معتدلة وأن اليوم هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، مثل الإسكندرية ومطروح، وأن باقي المحافظات تشهد استقرارًا.

وأردف، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فارقًا كبيرًا بين درجات الحرارة في الصباح وفي المساء، موضحًا أن درجات الحرارة في المساء تشهد انخفاضات كبيرة، ولكن على المواطنين توخي الحذر في أثناء الخروج في الليل المتأخر.

وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.