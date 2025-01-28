المشدد 5 سنوات لمتهمين في سرقة شخص بالإكراه في القاهرة

‏قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة سرقة شخص بالاكراه في منطقة مصر القديمة .

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قاموا بسرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه ر. ب وهي عبارة عن هاتف محمول وحافظة نقود وما بداخلها من مبلغ مالي ومنقولات خاصته "وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع عليه.

واعترف المتهمين استدراج المجني عليه الي داخل السيارة التي استقلها ثم تعدوا عليه بالضرب محدثين إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه.



والقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 عاطلين ولهما معلومات جنائية واعترفوا بسرقة المجني عليه وارتكاب وقائع سرقات بالإكراه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.