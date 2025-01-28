بعد انتهاء الجولة الـ16.. ترتيب دوري الكرة النسائية مسار في الصدارة

انتهت الجولة السادسة عشر من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية أمس الاثنين، وشهدت أمس 5 مباريات من دوري الكرة النسائية، وذلك بمشاركة قطبي الكرة.

وفاز فريق الكرة النسائية بنادي وادي دجلة ، على نظيره فريق بيراميدز في مباراة جمعتهم على ملعب وادي دجلة بالتجمع ، فقد سددت لاعبات وادي دجلة سبعة أهداف في شباك بيراميدز دون تلاقي أي أهداف في شباكهن.

واستطاع فريق الأهلي أن تتوالى انتصاراته ويحقق فوزا ثمينا على نظيره فريق زد، بأربعة أهداف، أحرزت الأهداف كلا من: شارتي روبن- ميا دردان- ثريا أشرف ونادين غازي.

فيما فاز فريق الزمالك بقيادة عادل حسين بهدف نظيف على نظيره البنك الأهلي.

ونجح فريق الكرة النسائية بنادي المقاولون العرب، على نظيره فريق بالم هيلز في مباراة جمعتهم على ملعب المقاولون، واستطعن لاعبات المقاولون تسديد أربعة أهداف في شباك بالم هيلز أهداف في شباك بالم دون تلاقي اي أهداف في شباكهن، احرزن الأهداف كلا من " إسراء الفخراني - هدى عيد اللطيف- نورا".

وسحق فريق المعادي واليخت نظيره فريق الجونة بهدف دون رد، ليخف نقاطه الثلاثة.

وجاء ترتيب الدوري المصري للسيدات بعد المباريات الجولة السادسة عشر كالآتي :

مسار - 42 نقطة (14 مباراة)

الأهلي - 36 نقطة (13 مباراة)

وادي دجلة - 31 نقطة (12 مباراة)

زد - 31 نقطة (14 مباراة)

الزمالك - 30 نقطة (13 مباراة)

البنك الأهلي - 28 نقطة (12 مباراة)

مودرن سبورت - 25 نقطة (12 مباراة)

المقاولون العرب - 19 نقطة (12 مباراة)

بيراميدز - 15 نقطة (12 مباراة)

الطيران - 14 نقطة (13 مباراة)

المعادي واليخت - 10 نقاط (12 مباراة)

الجونة - 10 نقاط (13 مباراة)

المصري - 9 نقاط (14 مباراة)

بالم هيلز - 7 نقاط (13 مباراة)

اتحاد بسيون - 5 نقاط (13 مباراة)

إنبي - 3 نقاط (13 مباراة)

الاتحاد السكندري - 1 نقطة (13 مباراة)