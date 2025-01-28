شارك قسم المسالك بكلية الطب بجامعة أسوان في القافلة الطبية الدولية الرابعة إلى مدينة زنجبار بدولة تنزانيا، والتي تعد الخامسة على مستوى القارة الإفريقية.

قسم المسالك بطب جامعة أسوان يشارك في القافلة الطبية الدولية الرابعة بزنجبار

وتم تنظيم القافلة تحت رعاية الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، في إطار الدور الإقليمي والاستراتيجي الذي تقوم به الجامعة تجاه القارة الإفريقية وتحت إشراف الدكتور أشرف أمام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،والدكتور أشرف معبد وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، أن الجامعة تسعى إلى بناء جسر من التواصل والتعاون بين جامعة أسوان والجامعات الإفريقية، مشيراً إلى أن الجامعة قد شاركت في العديد من القوافل الطبية المجانية إلى دولة تنزانيا.

وأضاف أن هذه القافلة الطبية، التي تضم عدداً من الجراحات الدقيقة للتشوهات المختلفة في تخصص المسالك البولية، تركز بشكل خاص على علاج التشوهات الخلقية عند الأطفال في مدينة زنجبار.

وتضمن الفريق الطبي للقافلة الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب وأستاذ جراحات المسالك والمناظير، والدكتور أحمد صلاح، المدرس بقسم المسالك، والدكتور محمود صلاح، استشاري التخدير، بالإضافة إلى فريق طبي مشترك من المتطوعين من مختلف الجامعات المصرية والعربية، بما في ذلك كليات الطب من جامعات المملكة العربية السعودية، وجامعة أسيوط، وجامعة جنوب الوادي. وقد تم تنظيم القافلة بالتعاون مع مؤسسة "بليكس" العالمية للعون الطبي والجراحي.

من جهته، أفاد الدكتور محمد زكي الدهشوري أن مشاركة كلية طب جامعة أسوان في القافلة الطبية الرابعة إلى زنجبار، التي انطلقت من 24 وتستمر حتي 31 يناير 2025م، وجاءت المشاركة بناءا على دعوة موجهة من وزارة الصحة التنزانية في مدينة زنجبار، حيث تم تنظيم مخيم جراحي للمرة الرابعة على التوالي في جزيرة بمبا.

إجراء 50 عملية جراحية

وخلال هذه القافلة، تم توقيع الكشف الطبي على العديد من المواطنين في مدينة زنجبار، وإجراء 50 عملية جراحية في تخصصات المسالك المختلفة حتى الآن، منها 25 حالة للأطفال ،و 25 عملية للكبار، بما في ذلك الجراحات الدقيقة لاستخراج الحصوات واستئصال البروستاتا، مع توفير الأدوية مجاناً للمرضى.

وأكد الدكتور محمد زكي الدهشوري أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور الإقليمي والدولي لجامعة أسوان في خدمة المجتمع الخارجي، خاصة في القارة الإفريقية ، وقد سبق لجامعة أسوان، أن نظمت قوافل طبية مجانية دولية إلى عدد من الدول الإفريقية، بما في ذلك قافلة إلى جيبوتي بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في وزارة الخارجية خلال عام 2019، إضافة إلى قوافل طبية إلى تنزانيا في يوليو 2021 ومارس 2023.

وقد لاقت القافلة الطبية حفاوة كبيرة من الجانب التنزاني عند الاستقبال، تقديراً لدور الجامعة الطبي والإنساني في رسم البسمة على وجوه المرضى.

وتعكس هذه القوافل الطبية الدور الحيوي الذي تقوم به جامعة أسوان في تعزيز التعاون الطبي والتعليم الطبي في القارة الإفريقية، كما تساهم في تحسين الخدمات الصحية في العديد من الدول الشقيقة.

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