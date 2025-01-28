بالفيديو.. الحكومة تكشف موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن حزمة الحماية الاجتماعية التي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهي زيادة الأجور، فهي يتم دراستها لتحديد كافة التفاصيل الخاصة بها والتوقيت الخاص بها.

وأضاف "الحمصاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أنه عقب الانتهاء من دراستها سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة والإعلان عن موعد تطبيقها، موضحًا: "نأمل أن يكون الإعلان عن موعد هذه الحزمة الجديدة خلال الأسابيع المقبلة".

وأشار إلى أن هناك ملايين المواطنين استفادوا من الخدمات بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة و68% من خدمات حياة كريمة كانت مقدمة لقرى الصعيد، والحكومة مستمرة في تقديم الخدمات الإساسية.