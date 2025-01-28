البطريرك يوسف العبسي يحتفل بالليترجيا الإلهية في كاتدرائية سيدة النياح

احتفل البطريرك يوسف العبسي، بالليترجيا الإلهية المقدسة في كاتدرائية سيدة النياح - حارة الزيتون بمشاركة الكاردينال كلاوديو غوجيروتي عميد مجمع الكنائس الشرقية في روما.

والمتروبوليت نيقولاوس أنتيبا والأرشمندريت أنطون مصلح النائب البطريركي العام في دمشق وكهنة الكاتدرائية وبحضور سفير دولة الفاتيكان في سورية الكاردنيال ماريو زيناري.

والقى الكاردنيال كلاوديو كلمة نقل فيها صلوات البابا فرنسيس للشعب السوري عامة والمسيحي خاصةً بكلمات مليئة بالتشجيع والأمل، كذلك تكلم انطلاقًا من إنجيل اليوم، إنجيل زكا العشار، عن أهمية دور الشعب المسيحي في بناء الدولة السورية الجديدة دولة الدستور والقانون والمواطنة.

في ختام كلمته شكر صاحب النيافة غبطة البطريرك يوسف على استقباله وترحيبه وكذلك على جميع مساعيه الجدية حيال ما تمر به سوريا.