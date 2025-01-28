الحكومة: تقليل زمن الإفراج الجمركي هدفه تخفيف الأعباء| فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تحسين مناخ الاستثمار وأحد هذه المبادرات أو التحركات التي قامت بها الحكومة هو العمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل فترة زمنية ممكنة.

وأضاف الحمصاني في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن تقليل زمن الإفراج الجمركي هدفه تخفيف الأعباء والرسوم التي توضع خلال فترة الإفراج الجمركي، ففترة وقف البضاعة في الجمارك يكون لها أرضية، وهذا ينتج عنها ارتفاع سعر السلع، وهو ما ينعكس على زيادة تكلفة المستورد أو المستهلك.

وتابع، أن ما تسعى له الحكومة من تقليل زمن الإفراج الجمركي سيقلل سعر السلع، وأن ما يتم سيكون له فائدة على الجميع، وأن هناك سعي ليكون زمن الإفراج الجمركي يومين، ويكون هناك عمل في الأعياد والمناسبات.