الجيزة: ضبط 130 طن دقيق بلدي مدعم ومواد غذائية مجهولة المصدر

الثلاثاء 28/يناير/2025 - 12:43 م

تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية من ضبط ١٣٠ طن سلع تموينية ومواد غذائية مجهولة المصدر من خلال الحملات الرقابية والتموينية التي شنتها علي مدار يومين .

وجاءت الحملات تنفيذا لتكليفات محافظ الجيزة لمدير مديرية التموين والتجارة الداخلية باستمرار التعاون بين الإدارات التموينية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن لتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف قطاعات المحافظة للتصدي لمحاولات تداول السلع المدعمة بالسوق السوداء والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه .

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين.

ففي مجال التفتيش علي المخابز البلدية والسياحية ولضمان وصول الدعم لمستحقيه تمكنت الحملات من ضبط ٢٢ طن دقيق بلدي مدعم ١٥.٥ طن دقيق فاخر و ٤٥ طن ردة وسرس وضبط ٨٥ بطاقة تموينية بأحد المخابز البلدية.

وفي مجال التفتيش والرقابة على الأسواق والمحال العامة تم ضبط ٤٧ طن مواد غذائية مجهولة المصدر شملت ١٠ طن أرز ، ١٥ طن زيت ،١٤ طن سكر ، ٢ طن مكونة ، ٢ طن سمن ، ٣ طن لوبيا و ضبط واحد طن تنوع مابين ملح طعام وفول سوداني وتوابل واسماك مجمده ومصنعات لحوم و كبده دواجن مجمده و ٩٢٠ علبه سجائر .

وفي مجال التفتيش على مستودعات البوتاجاز تم ضبط ٨ أسطوانة بوتاجاز منزلي بالعمرانية .

ومن جانبه، أوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير ٥٠٣ محاضر تنوعت مابين عدم جود شهادات صحية، ومزاولة نشاط بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الاسعار وبيع سلع بدون فواتير، وبيع أسطوانات الغاز المنزلية بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الإلتزام بالمواصفات والوزن رغيف الخبز والنظافة وعدم اعطاء بون للمواطنين وغلق بدون اذن للمخابز وتم ارسالها الي النيابة العامة وذلك تنفيذًا لدور المديرية فى خدمة وحماية المواطنين.