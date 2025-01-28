بالفيديو.. متحدث الحكومة: 70 % من مشروعات حياة كريمة موجهة لبناء الإنسان

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة شهدت حجم أعمال كبير جدًا يمثل فرصة كبيرة في تطوير كافة القرى التي كانت محرومة من بعض الخدمات الأساسية مثل الصرف الصحي وخدمات اساسية كانت تفتقدها حتى في توفير مياه الشرب.

وأضاف "الحمصاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة استفاد منها 20 محافظة، بواقع تنفيذ حوالي 27 ألف مشروع في مختلف الخدمات الأساسية بالمرحلة الأولى، موضحًا أن نسبة الاستثمارات التي كانت موجهة لبناء الإنسان بلغت حوالي 70 % من إجمالي الاستثمارات التي تم تنفيذها.

وتابع، أنه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية والتي ستقوم باستكمال ما لم يتم استكماله من المشروعات الأساسية بالمرحلة الأولى، وستركز على بعض المشروعات التي تمثل أولوية وهو ما أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالأمس.