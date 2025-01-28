وزير الداخلية التركي: اعتقال 100 شخص يشتبه في صلتهم بداعش

أعلن وزير الداخلية، التركي علي يرليقايا، اعتقال 100 شخص من المشتبه في صلتهم بتنظيم (داعش) خلال عمليتين أمنيتين في 24 محافظة.

وقال يرليقايا- في تصريح نقلته قناة "إيه نيوز" التركية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الثلاثاء- إنه تم اعتقال المشتبه بهم في بعض المدن من بينها "إسطنبول" و"أنقرة"، حيث تبين تورطهم في أنشطة خاصة بالتنظيم، بالإضافة إلى تقديم تمويلات وبث دعاية له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم مصادرة بعض الوثائق الخاصة بداعش خلال العمليتين الأمنيتين.

وأكد يرليقايا، استمرار استراتيجية تركيا المتمثلة في القضاء على الإرهاب من جذوره بالتنسيق مع الشرطة والاستخبارات.