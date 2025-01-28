جوتيريش يدين بشدة الهجوم على مستشفى بإقليم دارفور السوداني

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشدة الهجوم الذي استهدف المستشفى السعودي التعليمي في إقليم دارفور السوداني؛ والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 70 مريضًا وأقاربهم وإصابة العشرات.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن جوتيريش أكد مجددًا أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب احترام وحماية الجرحى والمرضى، فضلًا عن العاملين في المجال الطبي والمرافق الطبية، في جميع الأوقات.

وشدد على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وأن الاستهداف المتعمد للمرافق الصحية قد يشكل جريمة حرب، مُجددًا مناشدته للأطراف وقف القتال على الفور واتخاذ خطوات نحو السلام الدائم الذي يطالب به شعب السودان.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية السعودية شددت - في بيان لها أول أمس - على ضرورة توفير الحماية للعاملين في المجال الصحي والإنساني في السودان وعلى أهمية ضبط النفس وتجنب استهداف المدنيين وتنفيذ ما تم التوقيع عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) بتاريخ 15 أبريل 2023، مؤكدةً أن استهداف المستشفى التعليمي انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.