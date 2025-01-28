وزير التعليم يتوجه إلى برلين لتعزيز سبل التعاون المشترك

يتوجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الألمانية برلين.

وتأتي الزيارة بهدف إجراء سلسلة من اللقاءات المكثفة مع المسؤولين الألمان لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم قبل الجامعي.

وتستهدف الزيارة مناقشة العديد من المحاور الهامة، بما في ذلك الاستفادة من سياسات التعليم الألمانية، وتعزيز مبادرات التنمية المستدامة، وتحسين جودة التعليم في مصر.

كما سيتم بحث سبل دعم التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، وتدريب معلمي اللغة الألمانية، إضافة إلى استعراض التجارب التعليمية الناجحة في ألمانيا للاستفادة منها في تحسين النظام التعليمي المصري.

وتشمل الزيارة أيضًا مناقشة تعزيز التبادل الثقافي بين الطلاب المصريين والألمان لتعميق التعاون بين البلدين في مجالات التعليم والثقافة.