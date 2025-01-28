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الثلاثاء 28 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا باسيلوس يلتقي مسئولي المشروعات والقطاعات بمكتب التنمية بالإيبارشية

ارشيف
ارشيف
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التقي الأنبا باسيليوس مطران الكاثوليك للمنيا صباح اليوم مسئوولي المشروعات والقطاعات بمكتب التنمية بالإيبارشية بحضور الأب توماس رياض مساعد المطران لشؤون التنمية لمتابعة جودة سير العمل حيث استمع إلى كافة الآراء و المقترحات و المعوقات من قِبل المسؤولين . 

وأعطى الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية لهم، مؤكدا فيها على الالتزام و التفاني فى العمل بأمانة وإخلاص . 

و في ختام كلمته اعطى الأنبا باسيليوس توجيهاته وتوصياته ووضع رؤى وآليات لتنظيم أمور العمل للعمل بها الفترة المقبلة . 
وجدير بالذكر تأتى هذه اللقاءات في إطار اهتمام و حرص صاحب النيافة الأنبا باسيليوس متابعة كل المكاتب الخدمية التابعة للايبارشيه

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