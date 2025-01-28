أشرف بن شرقي يتمسك بالأهلي.. تعرف على أخر تطورات الصفقة

واصل مسئولو النادي الأهلي المفاوضات لحسم صفقة أشرف بن شرقي لاعب فريق الريان القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة أنها صفقة بن شرقي تحظى بإهتمام كبير بين جماهير الأهلي.

وتعثرت مفاوضات الأهلي لضم أشرف بن شرقي في الساعات الماضية في ظل تمسك نادي الريان ببقاء اللاعب المغربي ورفضهم رحيله في الميركاتوالشتوي.

وكشفت مصادر داخل الأهلي، إن إدارة النادي مازالت تتمسك بالأمل في حسم صفقة بن شرقي وهناك تحركات جديدة وتطورات في المفاوضات.

وأضاف المصدر، أن الأهلي على تواصل مستمر مع أشرف بن شرقي وتم عقد مكالمة زووم مساء أمس الإثنين للوقوف على أخر التطورات بعدما أبلغ مسؤولو نادي الريان اللاعب برفض الرحيل.

وشدد المصدر أن أشرف بن شرقي لديه رغبة كبيرة في الانتقال للأهلي في الميركاتو الحالي وأبلغ مسؤولي القلعة الحمراء بأنه سيحاول الضغط على إدارة النادي القطري في الساعات المقبلة للموافقة على رحيله وفسخ عقده.

الأهلي يتعاقد مع محمود تريزيجية

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع محمود حسن تريزيجية لاعب منتخب مصر والمعار لصفوف الريان القطري.

وينضم "تريزيجية" للنادي الأهلي عقب نهاية الموسم الحالي لمدة 5 مواسم مقبلة، ليعود اللاعب المخضرم إلى القلعة الحمراء من جديد بعد مسيره احترافية طويلة في الدوري الإنجليزي والتركي واليوناني والقطري.