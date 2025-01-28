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الثلاثاء 28 يناير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. وزير الاتصالات: نسعى للتكامل وزيادة المشاركة مع الهند في مجال تكنولوجيا المعلومات

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات في مصر يسعى للتكامل وزيادة المشاركة مع الهند لزيادة التعاون المشترك بين البلدين، لمواصلة التنمية الاقتصادية.

وأضاف "القرش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن العلاقات المصرية الهندية وصلت إلى آفاق جديدة في عام 2023، مشددًا على الاحترام والإعجاب الكبيرين اللذين تكنهما مصر لقيادة الهند وإنجازاتها المتميزة.

وتابع، أن تجربة الهند في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متميزة، حيث بدأت منذ عشرات السنوات، ووصلت إلى مستوى رفيع، وذلك أثناء تواجده نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للمشاركة في احتفالية سفارة الهند بالقاهرة بمناسبة عيد الجمهورية الـ 76. 

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