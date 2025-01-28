شن حملات إزالة فورية لحالات التعدي على الأراضي الزراعية بالمنوفية

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على اليقظة التامة والمتابعة الميدانية والإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف بدون ترخيص على الأراضي الزراعية للحد من تبويرها وتطبيق القانون بكل حسم تجاه المتعدين حفاظا على الرقعة الزراعية.

وتمكنت الوحدة المحلية لمدينة السادات، اليوم الثلاثاء، من شن حملة لتنفيذ إزالة فورية لتعدي على أرض زراعية بمساحة 565 متر بحوض الجبل بالأخماس غرب عبارة عن مباني بالطوب الأبيض ومونه الاسمنت، وكذا إزاله فورية لتعدي على أرض زراعيه في مرحلة المهد بالخطاطبة البلد بمساحه 60 متر عباره عن مباني بالطوب الأبيض ومونه الاسمنت.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم من تنفيذ إزالة فورية على أرض زراعية عبارة عن أساسات طولية وعرضية بالطوب الأبيض ومونة الطينة على مساحة 80 متر وتمت الإزالة على نفقته الخاصة، بالإضافة لتنفيذ إزالة فورية أخرى على أرض زراعية عبارة عن أساسات طولية وعرضية بالطوب الأحمر ومونة الطين على مساحة 76 متر.

وفي مركز ومدينة الشهداء تم إزالة عدد 3 متغيرات بنطاق الوحدة المحلية بزاوية الناعورة، أحدهما متغير بناحية جزيرة الحجر عبارة عن حوائط الدور الثاني علوي لمبنى متعدى على جسر النيل، ومتغير آخر عبارة عن أعمدة الدور الأول علوي لمبنى متعدى على جسر النيل، ومتغير بناحية كفر دنشواي عبارة عن دور أرضي حوائط حامله بدون سقف بالطوب الأحمر والأبيض والاسمنت مبنى متعدى على جسر النيل.

كما تمكنت رئاسة حي غرب شبين الكوم من تنفيذ إزالة فورية عبارة عن شدة خشبية لأعمدة الدور الأول علوى بدون الحصول على استئناف أعمال على مساحة 80 م باسم والتحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المحافظ أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة مخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات جديدة حفاظًا علي الصالح العام.