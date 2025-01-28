بالفيديو.. الزراعة: الدولة مهتمة بتعظيم الصادرات وزيادة الفرص التصديرية

قال محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية ووزارة الزراعة بتعظيم قيمة الصادرات الزراعية وزيادة الفرص التصديرية.

وأضاف "القرش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن هناك تطورًا في إنتاج مصر من محاصيل الخضر ويتم تصدير ما يفيض عن احتياجات المواطن المصري.

وتابع، أن هناك تميزًا نسبيًا للموالح المصرية، كما أن هناك 2 مليون وربع المليون طن من الموالح تم تصديرهم، إلى جانب تصدير مليون طن بطاطس.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك تميزًا نسبيًا لمصر في إنتاج الفراولة؛ حيث تعتبر الأولى عالميا في إنتاج وإنتاج الفراولة المجمدة وتزيد يوما بعد يوم وهو ما رفع الصادرات إلى 8.6 مليون طن فراولة بزيادة 1.1 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأردف "القرش" أنه في ظل التغيرات المناخية وراد تتأثر بعض المحاصيل ولكن الوزارة تقدم برامج إرشادية للمزارعين لتجاوز مثل هذه التأثيرات.