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الثلاثاء 28 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصر مركز عالمي للخدمات الرقمية.. "كونسنتركس" تستعرض خطط التوسع لتعزيز قطاع الاتصالات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شهد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس شركة كونسنتركس استعراض خطط الشركة للتوسع في مصر، حيث تركزت المناقشات على زيادة عدد العاملين في فروع الشركة المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، مما يسهم في خلق العديد من فرص العمل في هذا القطاع. 

وتم التطرق إلى خطط الشركة لإنشاء فروع جديدة في جميع أنحاء مصر، مما يدعم الأهداف الطموحة للدولة في تنمية وتطوير قطاع الاتصالات. 

كما تم تأكيد أهمية العمل على جعل مصر مركزًا عالميًا للخدمات الرقمية، وتوسيع حجم صادرات خدمات التعهيد، حيث تقوم الشركات الأجنبية بفتح مراكز متخصصة في مصر وتوظيف متخصصين مصريين لتقديم خدمات رقمية لعملائها خارج البلاد.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم، "كريستوفر كالدويل"، الرئيس التنفيذي لشركة كونسنتركس الأمريكية الرائدة في مجال تقديم خدمات التعهيد والأعمال ومراكز الاتصال، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس احمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واعمرو صبحي، رئيس شركة كونسنتركس مصر.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رئيس شركة كونسنتركس أشاد خلال الاجتماع بالتقدم الملحوظ الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، معبرًا عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي، وتوفير البيئة المناسبة لجذب الشركات الدولية.

كما شدد أيضا على حرص شركته على الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها مصر لصناعة التعهيد، سواءً من حيث تطور البنية التكنولوجية أو توافر الكفاءات والمهارات الرقمية، مضيفاً أن عدد العاملين في الشركة بمصر زاد من ١٥٠ متخصص عام ٢٠٢٠ ليصل حاليا إلى ٢٠ الف متخصص، وبذلك يكون لدى الشركة بمصر اكبر مركز تعهيد في أفريقيا والشرق الأوسط، موضحاً ان الشركة تهدف إلى زيادة عدد المتخصصين العاملين بها ليصل إلى ٣٥ الف بحلول عام ٢٠٢٨.
 

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