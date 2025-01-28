انطلاق فعاليات بطولة دوري القطاعات السادس بجامعة قناة السويس

انطلقت فعاليات بطولة دوري القطاعات (القطاع السادس) داخل رحاب جامعة قناة السويس.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد كامل، سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات.

في كلمته بهذه المناسبة، أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن استضافة الجامعة لهذه البطولة تمثل نموذجًا حيًا لدورها الريادي في تعزيز الرياضة الجامعية وتنمية مهارات الطلاب، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تعزز روح التعاون والتنافس الشريف بين الجامعات.

وأضاف "مندور" أن الجامعة تسعى دائمًا لتوفير البيئة المثالية التي تتيح للطلاب المشاركة في الأنشطة المختلفة وتطوير مهاراتهم الأكاديمية والرياضية على حد سواء.

وقد أشرفت على تنظيم الفعاليات الإدارة العامة لرعاية الشباب ممثلة في إدارة النشاط الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذه البطولة تجسد التزام الجامعة بتطوير الأنشطة الطلابية كجزء أساسي من العملية التعليمية، مؤكدًا أن الرياضة تسهم في بناء الشخصية المتكاملة للطالب. مشيداً بالمشاركة الواسعة من الجامعات، مقدماً الشكر لجميع القائمين على التنظيم لإنجاح هذه البطولة.

جاءت الفعاليات ـ تحت تنفيذ الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد كمال، مستشار اللجنة الرياضية.

وقام بالتنظيم الأستاذ عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ محمد إمام، مدير إدارة النشاط الرياضي.

بدوره، أشاد الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، بالمستوى العالي للمنافسات بين الجامعات المشاركة، مشيرًا إلى أن البطولة شهدت حضورًا مميزًا من جامعات بنها، الزقازيق، بورسعيد، السويس، الجلالة، وقناة السويس، حيث شارك 85 طالبًا وطالبة من كل جامعة في منافسات متعددة تشمل خماسي القدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، ألعاب القوى (100 متر، الوثب الطويل)، وتنس الطاولة. وقال: "هذه المنافسات تُعد فرصة ذهبية لتبادل الخبرات وتنمية المهارات الرياضية للطلاب".

شملت فعاليات اليوم الأول منافسات قوية في خماسي القدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، ألعاب القوى (100 متر، الوثب الطويل)، وتنس الطاولة، وشهدت أجواء حماسية وتفاعلًا كبيرًا من الطلاب المشاركين.

جدير بالذكر أن هذه البطولة تأتي في إطار التعاون المثمر بين الجامعات المصرية لدعم النشاط الرياضي وتأكيد أهمية الرياضة في بناء الأجيال الواعدة.