ترامب: كولومبيا ستوقف المهاجرين العابرين من منطقة «دارين»

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن كولومبيا ستوقف المهاجرين الذين يعبرون منطقة "دارين" كجزء من اتفاق بين واشنطن و بوجوتا.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن البيت الأبيض قد أعلن أن كولومبيا وافقت على جميع شروط الرئيس ترامب بما في ذلك القبول غير المقيد لجميع المهاجرين غير الشرعيين من كولومبيا العائدين من الولايات المتحدة.

وكان سفير كولومبيا في واشنطن قد أكد في وقت سابق أن طائرات أرسلتها بلاده ستعيد مواطنين، بعدما قررت الولايات المتحدة طردهم.

يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيفرض رسوما جمركية طارئة بنسبة 25% على كل البضائع الواردة من كولومبيا وسيزيدها إلى 50% خلال أسبوع وذلك بعد رفض كولومبيا استقبال طائرتين عسكريتين أمريكيتين على متنها مهاجرين غير شرعيين رحلتهم الولايات المتحدة.