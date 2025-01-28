«الابتكار في البحث العلمي والممارسات الطبية».. معهد تيودور بلهارس ينظم المؤتمر السنوي 2025

ينظم معهد تيودور بلهارس للأبحاث فعاليات المؤتمر السنوي لعام 2025، بعنوان "الابتكار في البحث العلمي والممارسات الطبية"، وذلك يومي 12 و13 فبراير 2025، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء من داخل مصر وخارجها، وذلك بمقر المعهد.

وأكد الدكتور محمد عباس شميس، مدير المعهد ورئيس مجلس الإدارة، إلى أن المؤتمر يعد منصة علمية متميزة لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز التعاون البحثي بين مختلف المؤسسات العلمية، كما يوفر فرصة فريدة للباحثين والمتخصصين لمناقشة المستجدات العلمية والابتكارات في مجال الطب.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات في مجالات البحث العلمي المختلفة، إلى جانب استعراض أحدث الممارسات الطبية المبتكرة.