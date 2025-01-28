أوكرانيا: مقتل وإصابة 4 أشخاص في هجمات روسية على خيرسون

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أوليكساندر بروكودين، اليوم الثلاثاء، أن مدنيين اثنين لقيا حتفهما بينما أُصيب اثنان آخران جراء هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وقال بروكودين في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم": إن الروس نفذوا هجمات بالقذائف وغارات جوية على بلدات خيرسون بيلوزيركا ونوفوكايري وتياهينكا وتشيرفوني ماياك وستانيسلاف وشيروكا بالكا وبيريسلاف وزيلينيفكا ونوفودميتريفكا ومولوديزني وسادوف.

وأضاف المسئول الأوكراني، أن الغارات الروسية ألحقت أيضًا أضرارًا بمبنى متعدد الطوابق و10 منازل خاصة ومرآب ومستودع وآلات زراعية.