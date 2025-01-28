معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 يسلط الضوء على إصدارات الكنيسة القبطية

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 إقبالًا كبيرًا على الكتب التي تتناول تاريخ وتراث الكنيسة القبطية، حيث تعرض العديد من دور النشر كتبًا جديدة ومهمة عن حياة القديسين، وتعاليم الكنيسة.

من أبرز الكتب المعروضة في المعرض هذا العام: إصدارات مركز الدراسات الإبائية، التي تضم كتبًا هامة مثل "القديس أثناسيوس الرسولي: حياته وتعاليمه وأهم كتاباته" وضد يوليان أسقف هيوليكارناسوس للقديس ساويرس الأنطاكي.

إصدارات المركز الثقافي القبطي، مثل البابا العجائبي القديس البابا كيرلس السادس والمقالات الأسبوعية للبابا شنودة الثالث، بالإضافة إلى كتاب الخطية الأصلية.

إصدارات أخرى تشمل كتبًا متخصصة مثل بطاركة ونوابغ الأقباط في مصر وتفسير الرسالة الأولى للقديس الرسول بطرس.

وتتوزع هذه الكتب في أجنحة مختلفة من المعرض، حيث يتيح الفرصة للزوار للتعرف على التراث القبطي.

المعرض مستمر حتى 5 فبراير 2025، ويستقطب محبي الثقافة القبطية من جميع أنحاء العالم، حيث يُعد حدثًا ثقافيًا هامًا يعكس التنوع المعرفي والفكري للكنيسة القبطية.