محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروع الإسكان البدوي في قرية النقب

أجرى اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، زيارة تفقدية إلى قرية النقب التابعة لمدينة طابا، حيث تابع سير العمل في مشروع إنشاء 60 منزلًا بدويًا على مساحة 54 ألف متر مربع في إطار الجهود المبذولة لتحسين مستوى المعيشة في المناطق البدوية وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ضمن استراتيجية الدولك 2030.

وأكد المحافظ أن هذا المشروع يأتي في إطار اهتمام الدولة بتطوير المناطق البدوية وتوفير حياة كريمة للأهالي، ويهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان القرية من خلال بناء منازل مجهزة بمساحة 180 مترًا مربعًا لكل منزل، وتشمل المنازل ثلاث غرف نوم، صالة استقبال، مطبخ، حمام، بالإضافة إلى حوش أمامي وخلفي، مما يوفر بيئة سكنية مريحة تتناسب مع احتياجات الأسر البدوية.

وخلال الجولة، استمع الدكتور خالد مبارك إلى مقترحات وآراء الأهالي، مؤكدًا حرص المحافظة على تلبية احتياجاتهم وتقديم كل الدعم اللازم، مشيرًا إلى أنه تم التوجيه بزيادة كميات المياه المرسلة إلى القرية مؤقتًا لحين الانتهاء من حفر بئر دائم لتوفير المياه العذبة لسكان المنطقة.

وفي إطار تحسين الخدمات الصحية، وجه المحافظ بتقديم مذكرة تفصيلية من مديرية الصحة تتضمن احتياجات الوحدة الصحية في القرية لضمان تشغيلها وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للأهالي، مشددًا على أهمية توفير الخدمات الأساسية بالتزامن مع مشروعات الإسكان لضمان تحسين جودة الحياة في المنطقة.

وأوضح المحافظ، أن مشروع الإسكان البدوي يعد جزءًا من رؤية شاملة لتطوير المناطق النائية والبدوية في جنوب سيناء، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على تنفيذ خطط تنموية تتوافق مع احتياجات الأهالي وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة في جميع أرجاء المحافظة.