الخزف الفني.. دبلومة مهنية جديدة بـ"فنون تطبيقية" حلوان

أعلنت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان عن دبلومة (الخزف الفني)، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، وهى دبلومة مهنية مقدمة للمتخصصين وغير المتخصصين في مجال الخزف الفني، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة لمن يرغب في تغيير مسار عمله، كما تدعم ريادة الأعمال والعمل الحر.

تحرص كلية الفنون التطبيقية على تقديم هذه الدبلومات المهنية انطلاقاً من دورها المجتمعي لتطوير مهارات جميع الفئات وتوفير فرص توظيف أفضل.

وتبلغ مدة الدبلومة المهنية 24 ساعة معتمدة مقسمة على فصلين دراسيين، بواقع 12 ساعة معتمدة للفصل الدراسى الواحد.

ويشترط لقيد الدارس أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس/ ليسانس أو ما يعادلها من الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة.

هذا ويستمر التقديم حتى ٢٠ فبراير 2025 من خلال اللينك هذا اللينك

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ويهدف برنامج الدبلومة المهنية (الخزف الفني) إلى دعم سوق العمل بتأهيل كوادر متخصصة في مجال الخزف الفني بما يحقق القدرة على التعامل مع المشاريع المرتبطة سواء بالعمل أو الإدارة، ورفع كفاءة وخبرات العاملين بالمشروعات المهتمة بالخزف الفني بما يدعم المتطلبات الإنتاجية والإبداع المهني.

كما تتيح الدبلومة الفرص للراغبين في تعلم مهنة الخزف من غير المتخصصين من خريجي الكليات والمعاهد المختلفة للارتقاء بمستوى الإبداع الفني لحرفة الخزف، بما يمكنهم من ممارسة العمل به بخلفية علمية وتدريب متقن يؤهلهم للعمل في مشروع صغير مع تلافي الخسارة.

وفي نهاية الدبلومة وبعد اجتياز المدة المحددة (24 ساعة معتمدة) يحصل المتقدم على شهادة معتمدة.

