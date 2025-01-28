علاج مشكلات الغدة الدرقية دون العلاج بالهرمونات

يتعرض بعض الأشخاص لمرض الغدة الدرقية حيث يضطر الأطباء للعلاج بالأدوية الهرمونية لعلاج تلك المشكلة، لكن هناك مراحل بسيطة وآمنة دون العلاج بالأدوية.

وأشار الطبيب الروسي وأخصائي الغدد الصماء، رومان تيروشكين: "اللامبالاة، والاضطراب، وتساقط الشعر، والوزن الزائد، كل هذه أعراض تؤكد أعراض في الغدة الدرقية، لذلك علي الطبيب المعالج مراجعة ذلك في حال تواجدها، وفي بعض الحالات لا يستخدم الطبيب الأدوية الهرمونية في العلاج، بل يبحث عن سبب المشكلة من خلال إجراء التحاليل والفحوصات المطلوبة".

وأفاد :"قد يحدث خلل في هرمونات الغدة الدرقية بسبب نقص بعض البروتينات والأنزيمات في الجسم، مثل نقص التيروسين، ويوصف العلاج لهذه الحالة للمريض بمكملات تحتوي على التيروسين أو إضافة نظام غذائي جيد متكامل لتعويض فقد هذه المادة في الجسم".

وأوضح تيروشكين إلى أن أعراض الغدة الدرقية تنتج بسبب التعب المزمن والقلق وقلة النوم وزيادة ساعات العمل، وهذه العوامل تسبب تباطؤ وظيفة الغدرة الدرقية، وفي هذه الحالة ينصح الأطباء بالراحة التامة وعدم إجهاد الجسم لترجع وظائف الغدة إلى وضعها الطبيعي.

وبحسب المعالج فإن اضطراب عمل الغدة الدرقية قد يرجع بسبب قلة بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية في الجسم، مثل اليود والحديد، بالإضافة إلى إجراء التحاليل اللازمة لتحديد نقص تلك العنصرين، وتعويضهما بالمكملات أو وصف حمية غذائية غنية بلحوم الأسماك واللحوم الحمراء وبعض أنواع الخضراوات والفواكه.