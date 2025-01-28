بالتزامن مع ذكرى الإسراء والمعراج.. احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم بالبحيرة

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بالبحيرة، احتفالية مميزة لتكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء مركز أبو المطامير، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وبالتزامن مع الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

وأقيمت الاحتفالية بحضور عمر لبيب، رئيس مركز ومدينة أبو المطامير، والشيخ عبد المعطي أبو جبير - مدير إدارة الأوقاف بالمركز، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، ورجال الأزهر والأوقاف، والطلاب المكرمون وذويهم.

وفي كلمته، نقل رئيس المركز تهنئة الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وقيادات المحافظة إلى الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية وأن يعيد هذه الذكرى العطرة على مصر بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على وطننا الأمن والاستقرار.

كما تم تسليم شهادات تقدير للطلاب المكرمين تشجيعا لهم على استمرار هذا التميز، متمنيين لهم دوام التوفيق والنجاح.