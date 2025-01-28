ميناء دمياط يستعرض خطة تطويره أمام مجلس النواب

شهدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد اجتماعًا موسعًا لمناقشة خطط تطوير ميناء دمياط بحضور اللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، والنائب وحيد قرقر، والنائب محمود الضبع وكلاء لجنة النقل والمواصلات والنواب أعضاء اللجنة الموقرة، والعميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس هيئة ميناء دمياط للتخطيط والاستثمار.

وقام رئيس مجلس الإدارة بتقديم عرضًا تفصيليًا حول المشروعات القومية الكبرى الجاري إقامتها بالميناء متضمناً المخططات الزمنية لتنفيذها، كما تناول العرض أهم خطط التطوير التي تتم وفقا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بالإضافة إلى الإجابة على استفسارات أعضاء اللجنة.

وأوضح اللواء بحرب طارق عدلي، أن تطوير ميناء دمياط يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز قدرات الموانئ وجعلها مراكز أساسية ضمن المحاور اللوجستية الجاري تنفيذها حاليًا، إلى جانب تعزيز قدرة تلك الموانئ التنافسية على المستوى الإقليمي ضمن رؤية القيادة السياسية لجعل مصر مركزا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وأشار إلى أن خطة التطوير تتضمن إقامة محطات وتطوير الأرصفة لزيادة الطاقة الاستيعابية والقدرة على استقبال الأجيال الجديدة من السفن العملاقة سواء الناقلة للبضائع العامة أو الحاويات، إلى جانب تجديد وتطوير البنية التحتية الحالية لرفع كفاءة التشغيل، كما يتم تطوير وتطبيق أنظمة إلكترونية حديثة لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ، مما يضمن تسريع وتيسير كافة الإجراءات.

وأضاف، أن الميناء أصبح أكثر جاهزية لمواجهة تحديات الصناعة البحرية العالمية من خلال استخدام تقنيات رقمية متقدمة لإدارة عمليات التشغيل، كذلك تم إنشاء مرافق لوجستية حديثة ومناطق تخزين متطورة تسهم في تحسين كفاءة التخزين والتوزيع، مما يعزز من تنافسية الميناء على المستوى الدولي.

وأكد النائب علاء عابد أن تطوير قطاع النقل يعد حجر الزاوية في جهود التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، مضيفًا أن تطوير قطاع النقل يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.