غرفة الرعاية الصحية: خطة طموحة للنهوض بالسياحة العلاجية

أكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرية، أن السياحة العلاجية تُعد مشروعًا قوميًّا في أهميته الاقتصادية، إذ يساهم في جذب المليارات من العملة الصعبة للبلاد.

وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تضافر الجهود في جميع المجالات، بما يشمل تسهيل إجراءات التأشيرات، توفير رحلات طيران بأسعار مناسبة، تأمين إقامة مريحة في الفنادق بأسعار مناسبة، واختيار المستشفيات المعتمدة التي تقدم خدمات صحية بمعايير عالمية.

إمكانيات هائلة ومقومات متميزة

وأشار رئيس غرفة الرعاية الصحية، إلى أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتصبح وجهة رئيسية للسياحة العلاجية، بدءًا من المستشفيات المجهزة، مرورًا بالكوادر الطبية المؤهلة، ووصولا إلى المواقع السياحية التي تضيف بُعدا ترفيهيا لتجربة العلاج.

في هذا الإطار، عقدت الغرفة اجتماعًا موسعا حضره أعضاء مجلس وهم الدكتورة غادة الجنزوري، الدكتور خالد سمير، والدكتور أيمن هاني، والدكتور عمرو حمزة، والدكتور هشام ماجد والأستاذ مصطفى الأسمر، وبحضور الدكتورة نجلاء شطا، استشاري إدارة مستشفيات وجودة منشأة صحية ومراجع واستشاري هيئة تيموس العالمية وعضو اللجنة الاستشارية العليا لمرجعين هيئة "تيموس"، وخلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على أهمية الاعتماد من هيئة "تيموس"، والذي يعزز من ثقة المرضى الدوليين في المنشآت الطبية المصرية.

تحسين جودة الخدمات

وأكد “عبد المجيد”، أن الغرفة تعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تستهدف رفع كفاءة المستشفيات، كما أشار إلى أهمية التعاون مع منظومة التأمين الصحي الشامل لدعم المستشفيات في الانضمام إليها، وذلك من خلال تقديم خطط تدريبية و تأهيلية تضمن التزامها بالمعايير المطلوبة.

وأوضح أن هناك تنسيقا مستمرا بين الغرفة وهيئة الرعاية الصحية لضمان تقديم خدمات متميزة من جميع مقدمي الرعاية الصحية، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، كما شاركت الغرفة في المؤتمر الإعلامي الذي قام بتنظيمه التأمين الصحي الشامل لتوضيح دور هيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد الرقابة في دعم القطاع الصحي.

ورشة عمل لتطوير السياحة العلاجية

أعلنت الغرفة عن تنظيم ورشة عمل يومي 28 و29 من الشهر الجاري بالتعاون مع هيئة “تيموس”، تهدف الورشة إلى استعراض متطلبات الاعتماد وشروطه، وتسليط الضوء على استراتيجيات تسويق السياحة العلاجية وإزالة التحديات التي تواجه المستشفيات، كما ستناقش الورشة كيفية الدمج بين الخدمات الطبية والسياحة الترفيهية لجذب المزيد من المرضى من الخارج.

رؤية مستقبلية واعدة

وقال إن السياحة العلاجية ليست مجرد علاج، بل تجربة متكاملة تجمع بين الجودة الطبية والرفاهية السياحية.

وشدد على أن الغرفة تسعى بخطط مدروسة لإعادة مصر إلى مكانتها الريادية كوجهة عالمية في هذا القطاع الحيوي، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم الاستقرار الصحي والاجتماعي.