ننشر حركة تداول السفن والبضائع العامة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا إعلاميًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 14 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39265 طن تشمل: 23488 طن يوريا و5843 طن كلينكر و9934 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 56351 طن تشمل: 14000 طن ذرة و17600 طن فول صويا و4500 طن سكر و13791 طن حديد و300 طن فول و6160 طن زيت طعام.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1013 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 760 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4347 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 33290 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 73970 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4905 حركة.

كما غادر عدد 4 وحدات نهرية (بارج) بعد أن قاموا بتحميل شحنة تبلغ حوالى (2250 طنا) من القمح متجهة إلى صومعة إمبابة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3232 حركة.

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالي بعد أن قامت بتفريغ عدد 7 حاوية وعدد 28 تريلا فارغة ومملوءة ورأس شاحنة بإجمالي وزن بضائع وارد 354 طنا، كما قامت بتحميل عدد 7 حاوية وعدد 13 تريلا مملوءة ببضائع تصدير تشمل خضراوات وفواكه ومنسوجات وضفائر كهربائية بإجمالي وزن 354 طن متجهة إلى إيطاليا – هولندا – ألمانيا - إنجلترا- سلوفيكيا – الدنمارك.