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الثلاثاء 28 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مدة غياب ياسر إبراهيم تصدم الأهلي

ياسر إبراهيم لاعب
ياسر إبراهيم لاعب الأهلي
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تأكد غياب ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن صفوف الفريق لفترة طويلة بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة بيراميدز الأخيرة.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن إن ياسر إبراهيم يحتاج إلى شهر تقريبا للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة بيراميدز، حيث بدأ اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة مودرن سبورت الأحد في مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره مودرن سبورت يوم 2 من شهر فبراير المقبل في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

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